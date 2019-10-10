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Виробник курятини "Епікур" визнав, що зливає "криваві відходи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. "Володимир-Волинська птахофабрика" скидає "криваві відходи" у відкритий ґрунт, передає УНН.

Виробник курятини "Епікур" визнав, що зливає "криваві відходи"

Наприкінці минулого тижня активісти зафільмували потік викидів рідких відходів червоного кольору на території Володимир-Волинського району. Нечистоти ведуть до відстійників ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика".

Жителі району підтверджують, що відходи потрапляють у підземні води, і через місцеве озеро забруднюють навколишнє середовище, загрожуючи життю та здоров'ю.

"Після купання в цьому озері почали хворіти люди, і воно не є дивним, так як всі ці відходи стікають прямо в землю. Звідти можуть потрапляти в ґрунтові води і вести до озера", - каже житель Володимира-Волинського Тарас Сватко.

У "Володимир-Волинській птахофабриці" спочатку мовчали, а потім визнали: викиди кривавих відходів червоного кольору сформувалися внаслідок діяльності компанії.

"Частинки крові, незначний процент, вона все ж таки містить", - заявив юрист компанії Михайло Чуб, який водночас переконує, що порушень немає.

Втім, місцеві жителі, як і влада — іншої думки. За фактом забруднення земель району Володимир-Волинська прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Розслідування справи перебуває на контролі керівництва прокуратури Волинської області, а до першочергових слідчих дій залучені фахівці Державної екологічної інспекції в області.

Якщо екологи встановлять факт забруднення навколишнього середовища, на "Володимир-Волинську птахофабрику" накладуть штрафні санкції.

"Володимир-Волинська птахофабрика" виробляє курятину ТМ "Епікур", а сама компанія, за даними офіційних реєстрів, належить до групи компаній "Опенмайнд", де серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата Михайла Добкіна.

Раніше повідомлялося, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів неодноразово фіксувала антисанітарію на "Володимир-Волинській птахофабриці" в цьому році.

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