Виробник курятини "Епікур" визнав, що зливає "криваві відходи"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. "Володимир-Волинська птахофабрика" скидає "криваві відходи" у відкритий ґрунт, передає УНН.
Наприкінці минулого тижня активісти зафільмували потік викидів рідких відходів червоного кольору на території Володимир-Волинського району. Нечистоти ведуть до відстійників ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика".
Жителі району підтверджують, що відходи потрапляють у підземні води, і через місцеве озеро забруднюють навколишнє середовище, загрожуючи життю та здоров'ю.
"Після купання в цьому озері почали хворіти люди, і воно не є дивним, так як всі ці відходи стікають прямо в землю. Звідти можуть потрапляти в ґрунтові води і вести до озера", - каже житель Володимира-Волинського Тарас Сватко.
У "Володимир-Волинській птахофабриці" спочатку мовчали, а потім визнали: викиди кривавих відходів червоного кольору сформувалися внаслідок діяльності компанії.
"Частинки крові, незначний процент, вона все ж таки містить", - заявив юрист компанії Михайло Чуб, який водночас переконує, що порушень немає.
Втім, місцеві жителі, як і влада — іншої думки. За фактом забруднення земель району Володимир-Волинська прокуратура розпочала кримінальне провадження.
Розслідування справи перебуває на контролі керівництва прокуратури Волинської області, а до першочергових слідчих дій залучені фахівці Державної екологічної інспекції в області.
Якщо екологи встановлять факт забруднення навколишнього середовища, на "Володимир-Волинську птахофабрику" накладуть штрафні санкції.
"Володимир-Волинська птахофабрика" виробляє курятину ТМ "Епікур", а сама компанія, за даними офіційних реєстрів, належить до групи компаній "Опенмайнд", де серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата Михайла Добкіна.
Раніше повідомлялося, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів неодноразово фіксувала антисанітарію на "Володимир-Волинській птахофабриці" в цьому році.