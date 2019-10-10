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Производитель курятины "Эпикур" признал, что сливает "кровавые отходы"

Киев • УНН

 • 21462 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. "Владимир-Волынская птицефабрика" сбрасывает "кровавые отходы" в открытый грунт, передает УНН.

Производитель курятины "Эпикур" признал, что сливает "кровавые отходы"

В конце прошлой недели активисты сняли поток выбросов жидких отходов красного цвета на территории Владимир-Волынского района. Нечистоты ведут к отстойникам ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика".

Жители района подтверждают, что отходы попадают в подземные воды, и через местное озеро загрязняют окружающую среду, угрожая жизни и здоровью.

"После купания в этом озере начали болеть люди, и оно не удивительно, так как все эти отходы стекают прямо в землю. Оттуда могут попадать в грунтовые воды и вести к озеру", - говорит житель Владимира-Волынского Тарас Сватко.

Во "Владимир-Волынской птицефабрике" сначала молчали, а потом признали: выбросы кровавых отходов красного цвета сформировались в результате деятельности компании.

"Частицы крови, незначительный процент, она все же содержит", - заявил юрист компании Михаил Чуб, который одновременно утверждает, что нарушений нет.

Впрочем, местные жители, как и власть - другого мнения. По факту загрязнения земель района Владимир-Волынская прокуратура начала уголовное производство.

Расследование дела находится на контроле руководства прокуратуры Волынской области, а к первоочередным следственным действиям привлечены специалисты Государственной экологической инспекции в области.

Если экологи установят факт загрязнения окружающей среды, на "Владимир-Волынскую птицефабрику" наложат штрафные санкции.

"Владимир-Волынская птицефабрика" производит курятину ТМ "Эпикур", а сама компания, по данным официальных реестров, относится к группе компаний "Опенмайнд", где среди соучредителей - родственники бывшего народного депутата Михаила Добкина.

Ранее сообщалось, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей неоднократно фиксировала антисанитарию на "Владимир-Волынской птицефабрике" в этом году.

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