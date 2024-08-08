В Луцке спасатели с помощью специального оборудования освободили ребенка, чья нога застряла в скамейке. Об этом сообщает ГСЧС Украины пишет УНН.

В Луцке чрезвычайники примчались на вызов от встревоженной мамы: ножка ее маленькой дочери застряла между деревянных конструкций лавочки во дворе дома, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ни мама, ни сам ребенок не смогли вытащить ногу из ловушки. Спасатели с помощью специальных инструментов освободили малыша.

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