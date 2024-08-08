Киев • УНН
В Луцке спасатели с помощью спецоборудования освободили ребенка, чья нога застряла между деревянных конструкций скамейки.
В Луцке спасатели с помощью специального оборудования освободили ребенка, чья нога застряла в скамейке. Об этом сообщает ГСЧС Украины пишет УНН.
В Луцке чрезвычайники примчались на вызов от встревоженной мамы: ножка ее маленькой дочери застряла между деревянных конструкций лавочки во дворе дома,
Детали
Отмечается, что ни мама, ни сам ребенок не смогли вытащить ногу из ловушки. Спасатели с помощью специальных инструментов освободили малыша.
Спасатели вытащили мужчину из 10-метрового колодца в Винницкой области4 августа 2024, 01:18 • 25998 просмотров