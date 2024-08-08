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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volinskaya-oblastВолынская область
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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