В селе Ильковка Винницкого района 44-летнего мужчину засыпало грунтом во время чистки 10-метрового колодца. Спасатели ГСЧС вытащили его без серьезных травм, от госпитализации пострадавший отказался.
В Винницкой области спасатели достали мужчину из 10-метрового колодца. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В селе Ильковка Винницкого района спасатели вытащили 44-летнего мужчину из 10-метрового колодца. Как выяснилось, мужчина чистил колодец, когда его засыпало грунтом.
Спасатели ГСЧС с помощью штурмовой лестницы и веревки подняли пострадавшего на поверхность. К счастью, мужчина не получил серьезных травм и от госпитализации отказался.
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