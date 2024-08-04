В Винницкой области спасатели достали мужчину из 10-метрового колодца. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В селе Ильковка Винницкого района спасатели вытащили 44-летнего мужчину из 10-метрового колодца. Как выяснилось, мужчина чистил колодец, когда его засыпало грунтом.

Спасатели ГСЧС с помощью штурмовой лестницы и веревки подняли пострадавшего на поверхность. К счастью, мужчина не получил серьезных травм и от госпитализации отказался.

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