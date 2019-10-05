На Волыни пограничники выявили канал контрабанды сигарет в страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. На Волыни сотрудники Госпогранслужбы разоблачили очередной канал "экспорта" в страны ЕС крупной партии сигарет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Государственной пограничной службы.
"Информацию об афере контрабандистов на украинском-польской границе заблаговременно получили офицеры Управления внутренней и собственной безопасности" Север ". В результате ее реализации в 300 метрах от береговой отмели Западного Буга, в кустарнике, военнослужащие обнаружили резиновую лодку и 15 ящиков с сигаретами", - сказано в сообщении.
Поисковые мероприятия осуществляли пограничники отдела "Рымачи" и мобильного подразделения Луцкого отряда.
Установлено, что правонарушители ждали подходящего момента, чтобы переправить контрабандное курево в Польшу.
Табачные изделия и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 204 УК передано сотрудниками Нацполиции.
Напомним, на границе с Венгрией 25-летний украинец лишился микроавтобуса, попробовав незаконно провезти табачные изделия.