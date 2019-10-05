На Волині прикордонники викрили канал контрабанди цигарок до країн ЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Волині співробітники Держприкордонслужби викрили черговий канал "експорту" до країн ЄС чималої партії сигарет. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Інформацію щодо афери контрабандистів на українсько-польському кордоні завчасно отримали офіцери Управління внутрішньої та власної безпеки "Північ". Внаслідок її реалізації за 300 метрів від берегової відмілини Західного Бугу, у чагарнику, військовослужбовці виявили гумовий човен та 15 ящиків з сигаретами", - сказано у повідомленні.
Пошукові заходи здійснювали прикордонники відділу "Римачі" та мобільного підрозділу Луцького загону.
З’ясовано, що правопорушники чекали слушного моменту, аби переправити контрабандне куриво до Польщі.
Тютюнові вироби та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ передано співробітниками Нацполіції.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною 25-річний українець позбувся мікроавтобуса, спробувавши незаконно провезти тютюнові вироби.