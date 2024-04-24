На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша

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Блокчейн-платежная компания Block Джека Дорси сместила акцент с разработки отдельного майнинг-чипа на создание полноценной системы майнинга биткоинов, имея целью децентрализовать поставки оборудования для майнинга.
Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье
Российские оккупанты 6 раз обстреляли 4 громады Сумской области, зафиксировав 23 взрыва, используя артиллерию, беспилотники-камикадзе и авиаудары.
При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"
В Министерстве культуры и информационной политики состоялось учредительное заседание Координационного комитета по реализации в Украине кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение", направленной на обеспечение безопасности журналистов и защиту свободы слова в условиях военного положения.
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Пятеро спасателей получили ранения в результате второго взрыва во время тушения пожара, вызванного детонацией неизвестного взрывного устройства в Николаеве.
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Сотни украинских мужчин заблокировали паспортную службу в Варшаве на фоне приостановления консульских услуг за рубежом для мужчин в возрасте 18-60 лет, что вызвало критику со стороны военного командира, который обвинил их в уклонении от выполнения обязанностей, в то время как другие воюют на фронте.
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Израиль проводит "наступательную" операцию против Хезболлы на юге Ливана, в результате которой, по словам министра обороны Израиля, погибла половина регионального руководства Хезболлы.
Премьер-министр Испании Санчес рассматривает возможность отставки, чтобы "подумать" о будущем
Премьер-министр Испании Педро Санчес приостанавливает исполнение своих государственных обязанностей, чтобы обдумать, стоит ли ему продолжать возглавлять правительство или уйти в отставку на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против его жены.