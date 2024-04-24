На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша

На Волыни спасен мальчик, который оказался закрытым в квартире после того, как его мать вышла на лестничную клетку, а дверной замок заклинил. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Любомле, что в Ковельском районе Волынской области, произошло чрезвычайное происшествие, которое могло иметь серьезные последствия, если бы не быстрая реакция чрезвычайников. Двухлетний мальчик оказался в квартире, двери которой закрылись после выхода матери на лестничную клетку. Замок заклинил и женщина не могла вернуться в дом.

К счастью, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые отперли дверной замок и освободили малыша. После этого они передали мальчика его обеспокоенной матери.

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