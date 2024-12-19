На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус: среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
На трассе Киев-Чоп возле Коростышева столкнулись Mercedes Sprinter и грузовик ГАЗ. В результате ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка 2008 года рождения, одну женщину пришлось деблокировать спасателям.
В Житомирской области столкнулись грузовик с пассажирским микроавтобусом, 4 человека пострадали, в том числе ребенок, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 декабря на автодороге Киев-Чоп, вблизи города Коростышева. Около 7:30 произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика ГАЗ.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в области, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в салоне последнего между сиденьями зажало женщину. Еще восьмерым пассажирам помогли выбраться из транспортного средства очевидцы происшествия.
Спасатели деблокировали женщину через заднюю дверь и передали медикам. Кроме того, бойцы ГСЧС наложили давящую повязку водителю и транспортировали в машину скорой двух травмированных пассажиров.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции.
«По состоянию на 10:00 известно о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок 2008 г.р. Они доставлены в лечебные учреждения», - сообщили в полиции.
Продолжается установление причин и обстоятельств происшествия.
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