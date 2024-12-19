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На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус: среди пострадавших ребенок

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус: среди пострадавших ребенок

Киев  •  УНН

 • 4770 просмотра

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На трассе Киев-Чоп возле Коростышева столкнулись Mercedes Sprinter и грузовик ГАЗ. В результате ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка 2008 года рождения, одну женщину пришлось деблокировать спасателям.

В Житомирской области столкнулись грузовик с пассажирским микроавтобусом, 4 человека пострадали, в том числе ребенок, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 декабря на автодороге Киев-Чоп, вблизи города Коростышева. Около 7:30 произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика ГАЗ.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в области, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в салоне последнего между сиденьями зажало женщину. Еще восьмерым пассажирам помогли выбраться из транспортного средства очевидцы происшествия. 

Спасатели деблокировали женщину через заднюю дверь и передали медикам. Кроме того, бойцы ГСЧС наложили давящую повязку водителю и транспортировали в машину скорой двух травмированных пассажиров. 

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции.

«По состоянию на 10:00 известно о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок 2008 г.р. Они доставлены в лечебные учреждения», - сообщили в полиции.

Продолжается установление причин и обстоятельств происшествия.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий4 окт. 2024, 06:28 • 19102 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
zhitomirЖитомир