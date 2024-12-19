На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус: среди пострадавших ребенок

В Житомирской области столкнулись грузовик с пассажирским микроавтобусом, 4 человека пострадали, в том числе ребенок, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 декабря на автодороге Киев-Чоп, вблизи города Коростышева. Около 7:30 произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика ГАЗ.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в области, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в салоне последнего между сиденьями зажало женщину. Еще восьмерым пассажирам помогли выбраться из транспортного средства очевидцы происшествия.

Спасатели деблокировали женщину через заднюю дверь и передали медикам. Кроме того, бойцы ГСЧС наложили давящую повязку водителю и транспортировали в машину скорой двух травмированных пассажиров.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции.

«По состоянию на 10:00 известно о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок 2008 г.р. Они доставлены в лечебные учреждения», - сообщили в полиции.

Продолжается установление причин и обстоятельств происшествия.

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