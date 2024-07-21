На территории Одесского морского торгового порта возникло разрушение складского здания. Под завалами оказалось два человека, один из них погиб. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Вчера вечером, на территории Одесского морского торгового порта возникло разрушение складского здания. По прибытию на место вызова спасатели установили, что во время разрушения здания под завалами оказалось два человека - говорится в сообщении.

Сообщается, что работниками ГСЧС, с помощью гидравлического инструмента и бензореза, был деблокирован гражданин, 1990 года рождения.

Работники ГСЧС оказали пострадавшему домедицинскую помощь и передали медикам. К сожалению, второго мужчину, гражданина 1993 года рождения, спасатели изъяли без признаков жизни - информирует ГСЧС.

Отмечается, что вероятная причина разрушения - нарушение техники безопасности при строительных работах. Обстоятельства происшествия, в настоящее время, устанавливаются.

Напомним

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