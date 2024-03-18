На территории 4 районов Сумщины выявлено более 20 "крайне опасных" военных предметов

В Сумской области на прошлой неделе пиротехники обезвредили 23 взрывоопасных предмета. Речь идет об артиллерийских снарядах, минометных минах, взрывниках, ручных гранатах и подствольных гранатах и выстрелах от ручных гранатометов, передает УНН, со ссылкой на Сумскую городскую военную администрацию.

Детали

На территориях Конотопского, Шосткинского, Сумского, Ахтырского районов, спасатели обнаружили, как указывается, крайне опасные находки военного арсенала. В течение прошлой недели специалисты обезвредили 23 взрывоопасных предмета, а именно: артиллерийские снаряды, минометные мины, взрывники, ручные гранаты и подствольные гранаты и выстрелы от ручных гранатометов.

С начала года на территории Сумской области зафиксировано 170 случаев обнаружения взрывоопасных предметов.

Важно: в случае обнаружения таких предметов необходимо отойти от места находки на безопасное расстояние, не менее 100 м, и позвонить в экстренные службы по номерам 101 и 102.

Напомним,

В начале марта, саперы Харьковской области обнаружили и обезвредили 174 взрывоопасных предмета. Всего с начала войны было обезврежено почти 90 тыс. взрывоопасных предметов.