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На Тайване обрушился автомобильный мост, десятки человек пострадали

Киев • УНН

 • 16681 просмотра

КИЕВ. Первое октября. УНН. В провинции Илан на Тайване рухнул автомобильный мост через гавань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

На Тайване обрушился автомобильный мост, десятки человек пострадали

Как сообщают в издании, в момент инцидента по мосту ехала цистерна для бензина, что упала на пристань, а под мостом в то время находились рыбацкие лодки с людьми. Также конструкция частично повредила пристань.

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Сначала спасатели информировали, что в больницу доставили десять человек. Из них шестеро - филиппинцы, трое - индонезийцы, и один - местный, водитель цистерны. Кроме того, двое членов патрульной службы тоже получили легкие ранения. Еще шесть человек могут быть заблокированы в одной из рыбацких лодок.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до 20 человек.

Спасатели продолжают поиски пострадавших.

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