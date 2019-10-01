На Тайвані обвалився автомобільний міст, десятки людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У провінції Ілан на Тайвані обвалився автомобільний міст через гавань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне інформаційне агентство Тайваню.
Як повідомляють у виданні, у момент інциденту по мосту їхала цистерна для бензину, що впала на пристань, а під мостом у той час перебували рибальські човни з людьми. Також конструкція частково пошкодила пристань.
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Спершу рятувальники інформували, що в лікарню доставили десять осіб. З них шестеро - філіппінці, троє - індонезійці, і один - місцевий, водій цистерни. Крім того, двоє членів патрульної служби теж отримали легкі поранення. Ще шестеро людей можуть бути заблоковані в одному з рибальських човнів.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 20 осіб.
Рятувальники продовжують пошуки постраждалих.