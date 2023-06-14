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На Таврическом направлении за сутки оккупанты потеряли почти четыре роты и более полусотни техники

Киев • УНН

 • 635004 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что за сутки на этом направлении враг потерял почти четыре роты личного состава, 56 единиц военной техники, и склады с боеприпасами, передает УНН.

На Таврическом направлении за сутки оккупанты потеряли почти четыре роты и более полусотни техники

Цитата

"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожено и повреждено 56 единиц военной техники противника. Также было уничтожено 6 складов с боеприпасами врага", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, 9 танков, 9 единиц БМП, 2 МТЛБ, 2 гаубицы 2С19 “Мста-С”, 4 самоходные артиллерийские установки 2С3“Акация”, , самоходную артиллерийскую установку 2С5 “Гиацинт”, зенитный ракетный комплекс “Стрела-10”, РСЗО “Ураган”, 3 комплекса постановки радиоэлектронных помех “Житель”, РЭБ “Поле-2”, БпЛА “Shahed-136”, 2 бронеавтомобиля “Тигр”.

Дополнения

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение прошедших суток выполнили 1431 огневую задачу. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты, было уничтожено и повреждено 25 единиц военной техники противника.

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