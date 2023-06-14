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БМ-27 «Ураган»

На Таврійському напрямку за добу окупанти втратили майже чотири роти та понад півсотні техніки

Київ • УНН

 • 635004 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що за добу на цьому напрямку ворог втратив майже чотири роти особового складу, 56 одиниць військові техніки, та склади з боєприпасами, передає УНН.

На Таврійському напрямку за добу окупанти втратили майже чотири роти та понад півсотні техніки

Цитата

"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника. Також було знищено 6 складів з боєприпасами ворога", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, 9 танків, 9 одиниць БМП, 2 МТЛБ, 2 гаубиці 2С19 “Мста-С”, 4 самохідні артилерійські установки 2С3“Акація”, , самохідну артилерійську установку 2С5 “Гіацинт”, зенітний ракетний комплекс “Стріла-10”, РСЗВ “Ураган”, 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод “Житель”, РЕБ “Поле-2”, БпЛА “Shahed-136”, 2 бронеавтомобілі “Тигр”.

Доповнення

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку впродовж минулої доби виконали 1431 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти, було знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника.

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