Взрывы были слышны в Белополье и Конотопе Сумской области
В Сумской области прогремели взрывы, пишет УНН со ссылкой на Суспільне Новини.
"В Белополье слышны звуки взрывов, вероятно за городом", - сообщили корреспонденты Суспільного.
Вскоре медиа также сообщило, что Конотоп находится под вражеским обстрелом.
"Конотоп на Сумщине - под обстрелом, сообщил городской голова Артем Семенихин", - говорится в сообщении.
До этого воздушная тревога также объявлялась, в частности, в Черниговской и Киевской областях. Однако уже через несколько минут в этих областях тревога была отменена.
Россияне усилили обстрелы на Сумщине, 40 раз обстреляв приграничные районы13 июля 2024, 20:03 • 100493 просмотра