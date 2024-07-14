В Сумской области прогремели взрывы, пишет УНН со ссылкой на Суспільне Новини.

"В Белополье слышны звуки взрывов, вероятно за городом", - сообщили корреспонденты Суспільного.

Вскоре медиа также сообщило, что Конотоп находится под вражеским обстрелом.

"Конотоп на Сумщине - под обстрелом, сообщил городской голова Артем Семенихин", - говорится в сообщении.

До этого воздушная тревога также объявлялась, в частности, в Черниговской и Киевской областях. Однако уже через несколько минут в этих областях тревога была отменена.

Россияне усилили обстрелы на Сумщине, 40 раз обстреляв приграничные районы