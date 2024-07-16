В Сумской области введено максимальное количество графиков аварийных отключений электроэнергии из-за системного сбоя в энергосистеме Украины, вызванного чрезмерной нагрузкой и повышенной аварийностью электрооборудования из-за экстремально высоких температур.
В Сумской области из-за аварии на электросетях, задействовано максимальное количество графиков отключения света. Об этом заявил глава Сумской городской администрации Алексей Дрозденко, передает УНН.
Детали
Имеем системную аварию в энергетической сети Украины. На Сумщине введено максимальное количество очередей отключений, в том числе специальные графики аварийных отключений
По его словам, сейчас энергетики делают все возможное.
Напомним
Председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил, что экстремально высокие температуры вызвали чрезмерную нагрузку и повышенную аварийность электрического оборудования.
В семи областях аварийные отключения на фоне выхода из строя оборудования на одном из объектов энергетики ночью - Укрэнерго16 июля 2024, 08:54 • 17448 просмотров