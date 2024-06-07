На Сумщине эвакуируют людей еще 8 населенных пунктов из 10-километровой зоны
Киев • УНН
В Сумской области 3 человека погибли и 3 получили ранения из-за 160 вражеских обстрелов в течение недели. На региональном совещании по обороне было предложено эвакуировать еще 8 населенных пунктов из 10-километровой зоны.
За неделю враг 160 раз обстрелял Сумщину, в результате чего погибли 3 человека и 3 ранены. С начала года погибло 50 человек. На заседании обороны области предложили эвакуацию еще 8 населенных пунктов из 10-километровой зоны.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.
Интенсивность обстрелов на Сумщине от 20 до 30 в сутки. Практически все общины в районах Шосткинском, Конотопском, Сумском и Ахтырском попадают под обстрелы врага, к сожалению, на сегодняшний день мы фиксируем определенное количество погибших людей. За эту неделю было 160 обстрелов, в результате чего 3 человека погибли и 3 ранены. Всего с начала года 50 человек погибли, эти показатели превышают прошлогодние
Он означает, что россияне применяют артиллерию, минометы и дроны-камикадзе, чтобы уничтожать гражданскую инфраструктуру.
На заседании обороны области, были предложения военного командования еще 8 населенных пунктов из десяти километровой зоны сделать эвакуацию. Распоряжения уже предоставлены и соответствующие службы вместе с общинами будут выполнять это решение
Напомним
россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов.
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