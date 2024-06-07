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На Сумщині евакуюють людей ще 8 населених пунктів з 10-кілометрової зони

На Сумщині евакуюють людей ще 8 населених пунктів з 10-кілометрової зони

Київ • УНН

 • 18148 перегляди

У Сумській області 3 людини загинули і 3 отримали поранення через 160 ворожих обстрілів протягом тижня. На регіональній нараді з оборони було запропоновано евакуювати ще 8 населених пунктів з 10-кілометрової зони.

За тиждень ворог 160 разів обстріляв Сумщину, внаслідок чого загинуло 3 людини і 3 поранені. З початку року загинуло 50 людей. На засіданні оборони області запропонували евакуацію ще 8 населених пунктів з 10-кілометрової зони.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Інтенсивність обстрілів на Сумщині від 20 до 30 на добу. Практично всі громади в районах Шосткинському, Конотопському, Сумському та Охтирському потрапляють під обстріли ворога, на жаль, на сьогоднішній день ми фіксуємо певну кількість загиблих людей. За цей тиждень було 160 обстрілів, внаслідок чого 3 людини загинули та 3 поранені. Всього з початку року 50 людей загинуло, ці показники перевищують минулорічні

- сказав Артюх.

Він зознчає, що росіяни застосовують артилерію, міномети та дрони-камікадзе, щоб нищити цивільну інфраструктуру.

На засіданні оборони області, були пропозиції військового командування ще 8 населених пунктів із десяти кілометрової зони зробити евакуацію. Розпорядження вже надані та відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення

- додав Артюх.

Нагадаємо

росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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