На Сумщине эвакуировали 12 детей из обстреливаемых территорий
Киев • УНН
Полиция Сумщины эвакуировала 6 семей с 12 детьми из Краснопольской громады из-за постоянных обстрелов. В Сумской области объявлена принудительная эвакуация детей и родителей из 90 населенных пунктов.
«Белые ангелы» Сумщины эвакуировали двенадцать детей из обстреливаемых территорий в Краснопольской громаде. Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Сумской области.
Детали
«На фоне постоянных обстрелов в Краснопольской громаде все больше семей соглашаются покинуть свои дома, чтобы уберечь жизнь. Поэтому недавно полицейские провели успешную эвакуацию шести семей, в которых в целом находилось двенадцать детей», - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители подразделения «Белый Ангел» быстро и эффективно организовали спасательную операцию, вывозя семьи из-под постоянных обстрелов. На этот раз работники полиции эвакуировали шесть семей в составе шести взрослых и двенадцати детей в возрасте от четырех до шестнадцати лет.
Слаженная работа команды и надежный транспорт помогли доставить местных жителей в безопасную зону, избегая угроз
Дополнение
В понедельник, 30 сентября, решением Сумской областной военной администрации и Оперативно-тактической группировки «Северск» в Сумской области объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов.
Россияне атаковали FPV-дронами железнодорожную станцию в Сумской области: есть раненые29 сентября 2024, 13:11 • 24233 просмотра