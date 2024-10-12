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На Сумщини евакуювали 12 дітей з обстрілюваних територій

Київ • УНН

 • 28647 перегляди

Поліція Сумщини евакуювала 6 родин з 12 дітьми з Краснопільської громади через постійні обстріли. У Сумській області оголошено примусову евакуацію дітей та батьків з 90 населених пунктів.

На Сумщини евакуювали 12 дітей з обстрілюваних територій

"Білі янголи" Сумщини евакуювали дванадцять дітей з обстрілюваних територій у Краснопільській громаді. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Сумської області. 

Деталі

"На тлі постійних обстрілів у Краснопільській громаді все більше родин погоджуються покинути свої домівки, аби вберегти життя. Тож нещодавно поліцейські провели успішну евакуацію шести родин, у яких загалом перебувало дванадцять дітей",  - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці підрозділу "Білий Янгол" швидко й ефективно організували рятувальну операцію, вивозячи родини з-під постійних обстрілів. Цього разу працівники поліції евакуювали шість сімей у складі шести дорослих і дванадцяти дітей, віком від чотирьох до шістнадцяти років.

Злагоджена робота команди та надійний транспорт допомогли доставити місцевих мешканців у безпечну зону, уникаючи загроз

- інформує поліція.

Доповнення

У понеділок, 30 вересня, рішенням Сумської обласної військової адміністрації та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" у Сумській області оголошено примусову евакуацію дітей та їх батьків із 90 населених пунктів.

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Анна Мурашко

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