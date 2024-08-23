В Сумской области активность вражеских ДРГ значительно уменьшилась - Демченко

Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп в Сумской области сейчас значительно уменьшилась. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, возможно, так нагло, когда они в том числе вступали в бой с украинскими воинами или же пытались расстреливать в том числе гражданских, сейчас значительно уменьшилась - ответил Демченко на вопрос, какая ситуация на украино-российской границе на территории Сумской области.

Он отметил, что в то же время ситуация по границе с россией характеризуется, как и раньше, тем, что ежедневно враг продолжает обстреливать украинскую территорию в пределах Сумской, Черниговской и Харьковской областей, но большинство обстрелов приходится именно на Сумское направление.

"Те действия, которые сейчас осуществляют Силы обороны в направлении Сумской области, создавая такую буферную зону, конечно, позволяет тем территориям, которые находятся напротив этого направления, меньше подвергаться обстрелам, чем это было раньше", - сказал Демченко.

Дополнение

российские войска ночью и утром 23 августа осуществили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов. Армия рф атаковала КАБами и FPV-дронами.

На кордоні з курською областю Україна продовжує укріплення оборонних позицій - Демченко