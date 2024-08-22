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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 07:28  •  5491 просмотра

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Украина продолжает укрепление государственной границы на рубеже с курской областью россии, что напротив Сумской области.

Украина продолжает укрепление государственной границы на рубеже с курской областью россии, что напротив Сумской области. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, какая ситуация на границе с курской областью и какие функции выполняет там Госпогранслужба, Демченко ответил: "Задачи с Государственной пограничной службы, с наших подразделений никто не снимал - это защита и оборона границы. В этой ситуации мы даже можем продолжать осуществлять мероприятия по укреплению нашей границы, потому что, как отмечалось, нам чужих территорий не надо".

Он отметил, что Украина должна иметь сильные оборонительные позиции, ведь россия никуда не исчезнет.

"У нас есть международно признанная граница, и в дальнейшем, учитывая, что россия в целом никуда не исчезнет, несмотря на то, что эта страна будет оставаться для нас агрессором, мы должны иметь сильные позиции, сильные именно оборонительные позиции, и пограничники первые на границе. В инженерно-фортификационном отношении сейчас есть возможность продолжать укреплять линию нашей государственной границы и не допускать каких-либо неправомерных действий, которые могли происходить на границе", - рассказал Демченко.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 21 августа сообщал, что операция в Курской области продолжается, Украина контролирует определенные районы.

20 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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