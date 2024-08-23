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росія здійснила 17 обстрілів Сумщини вночі та вранці: зафіксовано 47 вибухів

Київ • УНН

 • 33998 перегляди

Вночі та зранку росіяни обстріляли 10 громад Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів, включаючи авіаудари, артилерійські обстріли та атаки дронами.

російські війська вночі та зранку 23 серпня здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Армія рф атакувала КАБами та FPV-дронами. Про це повідомлє Сумська ОВА, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Ямпільська громади.

  • Новослобідська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (3 вибухи).
  • Ямпільська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (3 вибухи).
  • Свеська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (23 вибухів) та скинули вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (6 вибухів).
  • Березівська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Есманьська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Глухівська громада: завдано ударів FPV-дронами (4 вибухи).
  • Білопільська громада: був авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Хотінська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (1 вибух).
  • Юнаківська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).

У небі над Україною вночі знищили 14 російських "шахедів", ще два втрачено23.08.24, 08:19 • 22296 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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