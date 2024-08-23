россия осуществила 17 обстрелов Сумщины ночью и утром: зафиксировано 47 взрывов
Киев • УНН
Ночью и утром россияне обстреляли 10 общин Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы и атаки дронами.
российские войска ночью и утром 23 августа осуществили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов. Армия рф атаковала КАБами и FPV-дронами. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Свесская, Ямпольская громады.
- Новослободская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (3 взрыва).
- Ямпольская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (3 взрыва).
- Свесская община: враг нанес авиаудар (КАБ) (3 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва) и сбросили взрывные устройства с БпЛА (ВОГ) (6 взрывов).
- Березовская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Эсманьская община: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Глуховская громада: нанесены удары FPV-дронами (4 взрыва).
- Белопольская община: был авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Хотинская община: враг нанес авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Юнаковская община: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
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