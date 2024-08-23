На Сумщині активність ворожих ДРГ значно зменшилася - Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив про зменшення активності ворожих ДРГ на Сумщині. Проте рф продовжує щоденні обстріли прикордонних територій.
Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп в Сумській області зараз значно зменшилася. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, можливо, так нахабно, коли вони в тому числі вступали в бій з українськими воїнами або ж намагалися розстрілювати в тому числі цивільних, зараз значно зменшилася
Він зазначив, що водночас ситуація по кордону з росією характеризується, як і раніше, тим, що щоденно ворог продовжує обстрілювати українську територію в межах Сумської, Чернігівської та Харківської областей, але більшість обстрілів припадає саме на Сумський напрямок.
"Ті дії, які зараз здійснюють Сили оборони у напрямку Сумської області, створюючи таку буферну зону, звісно, дозволяє тим територіям, які знаходяться навпроти цього напрямку, менше піддаватися обстрілам, ніж це було раніше", - сказав Демченко.
Доповнення
російські війська вночі та зранку 23 серпня здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Армія рф атакувала КАБами та FPV-дронами.
На кордоні з курською областю Україна продовжує укріплення оборонних позицій - Демченко22.08.24, 10:28 • 17299 переглядiв