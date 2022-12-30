В Сумской области с ночи почти сотня "прилетов" - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Оккупационные войска рф с ночи обстреляли три громады Сумской области. В регионе зафиксировано 94 «прилета» из САУ и минометов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
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"После 21 часов вечера, 29 декабря, россияне из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду. Было 15 прилетов", - написал глава области.
Кроме того, по его словам, около полуночи, 29 декабря, враг ударил с САУ (19 прилетов) по Зноб-Новгородской громаде.
"Сегодня, после 8 часов утра, противник из минометов обстрелял Миропольскую громаду. Было 60 прилетов", - добавил глава ОВА.
Дополнение
29 декабря российские оккупанты нанесли 51 удар по приграничным громадам Сумской области.
Над Сумской областью 29 декабря сбили две российские ракеты.