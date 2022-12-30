В Сумской области с ночи почти сотня "прилетов" - ОВА

Детали

"После 21 часов вечера, 29 декабря, россияне из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду. Было 15 прилетов", - написал глава области.

Кроме того, по его словам, около полуночи, 29 декабря, враг ударил с САУ (19 прилетов) по Зноб-Новгородской громаде.

"Сегодня, после 8 часов утра, противник из минометов обстрелял Миропольскую громаду. Было 60 прилетов", - добавил глава ОВА.

Дополнение

29 декабря российские оккупанты нанесли 51 удар по приграничным громадам Сумской области.

Над Сумской областью 29 декабря сбили две российские ракеты.