На Сумщині з ночі майже сотня "прильотів" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Окупаційні війська рф з ночі обстріляли три громади Сумщини. У регіоні зафіксовано 94 «прильоти» із САУ і мінометів. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
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"Після 21 години вечора, 29 грудня, росіяни із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Було 15 прильотів", - написав очільник області.
Окрім того, з його слів, близько опівночі, 29 грудня, ворог ударив із САУ (19 прильотів) по Зноб-Новгородській громаді.
"Сьогодні, після 8 години ранку, противник із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Було 60 прильотів", - додав голова ОВА.
Доповнення
29 грудня російські окупанти завдали 51 удар по прикордонним громадам Сумської області.
Над Сумщиною 29 грудня збили дві російські ракети.