На Сумщині з ночі майже сотня "прильотів" - ОВА

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"Після 21 години вечора, 29 грудня, росіяни із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Було 15 прильотів", - написав очільник області.

Окрім того, з його слів, близько опівночі, 29 грудня, ворог ударив із САУ (19 прильотів) по Зноб-Новгородській громаді.

"Сьогодні, після 8 години ранку, противник із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Було 60 прильотів", - додав голова ОВА.

Доповнення

29 грудня російські окупанти завдали 51 удар по прикордонним громадам Сумської області.

Над Сумщиною 29 грудня збили дві російські ракети.