На свалке в Бориспольском районе локализовали пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня в 20:20 локализован пожар на площади 2 га несанкционированной свалки на территории Гнединского сельского совета Бориспольского района Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Сегодня в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки на территории Гнединского сельского совета.
К месту вызова были направлены дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части г.Борисполь, сельских пожарных сел Гора и Иванков.
По прибытию спасателями установлено, что горит 2 га травяного настила и мусора отдельными ячейками.
На месте происшествия от ГСЧС сосредоточено 19 человек личного состава, 5 единиц техники и в помощь привлечены 2 водовозки и трактор.
Ликвидация пожара продолжается.
Напомним, в Бориспольском районе, Киевская область, горит свалка.