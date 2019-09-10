На сміттєзвалищі у Бориспільському районі локалізували пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні о 20:20 локалізовано пожежу на площі 2 га несанкціонованого сміттєзвалища на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Сьогодні о 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про загорання несанкціонованого сміттєзвалища на території Гнідинської сільської ради.
До місця виклику було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, сільських пожежних сіл Гора та Іванків.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.
На місці події від ДСНС зосереджено 19 людей особового складу, 5 одиниць техніки та в допомогу залучено 2 водовозки та трактор.
Ліквідація пожежі триває.
Нагадаємо, у Бориспільському районі, Київська область, горить сміттєзвалище.