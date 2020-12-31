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На Шулявском мосту восстановили контактную сеть троллейбусов

Киев • УНН

 • 15803 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Контактная сеть троллейбусов на Шулявском путепроводе восстановлена, продолжаются работы по восстановлению сети внешнего освещения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

На Шулявском мосту восстановили контактную сеть троллейбусов

"В ночь с 31 декабря на 1 января сеть наружного освещения будет работать в штатном режиме. Работы по установке опор освещения, восстановление контактной сети троллейбуса и сети наружного освещения выполнены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что предварительно специалистами Государственного предприятия Научно-исследовательский институт строительных конструкций и генеральным проектировщиком были осуществлены дополнительные проверочные расчеты несущей способности конструкций оснований опор освещения, из-за разрушения которых произошла аварийная ситуация.

В КГГА отмечают, что проверочными расчетами подтверждена правильность принятия проектных решений, так предварительные выводы относительно некачественно выполненных сварочных швов основ опор освещения на заводе-изготовителе подтверждаются.

"Брак указанных конструкций устранен силами подрядчика в сопровождении специалистов Института электросварки им. Е. О. Патона. По результатам проведенных институтом исследований качества выполнения новых сварочных швов предоставлено разрешение на дальнейшие работы по монтажу опор освещения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, одновременно подрядчиком начата претензионная работа относительно завода-изготовителя конструкций оснований опор освещения, в результате разрушения которых произошла аварийная ситуация, а также работа по возмещению убытков владельцам транспортных средств, которые пострадали.

Напомним, в столице по факту падения электроопор на Шулявском путепроводе начато уголовное производство.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, как заказчик строительства Шулявского моста, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили при падении электроопор на путепроводе.

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