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На Шулявському мосту відновили контактну мережу тролейбусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Контактну мережу тролейбусів на Шулявському шляхопроводі відновлено, тривають роботи з відновлення мережі зовнішнього освітлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

На Шулявському мосту відновили контактну мережу тролейбусів

"У ніч із 31 грудня на 1 січня мережа зовнішнього освітлення працюватиме в штатному режимі. Роботи зі встановлення опор освітлення, відновлення контактної мережі тролейбусу та мережі зовнішнього освітлення виконано підрядником у межах гарантійних зобов’язань за власний рахунок", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що попередньо фахівцями Державного підприємства Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій та генеральним проектувальником було здійснено додаткові перевірочні розрахунки несучої здатності конструкцій основ опор освітлення, через руйнування яких трапилась аварійна ситуація.

В КМДА зазначають, що перевірочними розрахунками підтверджено правильність прийняття проектних рішень, тому попередні висновки щодо неякісно виконаних зварювальних швів основ опор освітлення на заводі-виробнику підтверджуються.

"Брак зазначених конструкцій усунуто силами підрядника в супроводі фахівців Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона. За результатами проведених інститутом досліджень щодо якості виконання нових зварювальних швів надано дозвіл на подальші роботи з монтажу опор освітлення", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, одночасно підрядником розпочато претензійну роботу стосовно заводу-виробника конструкцій основ опор освітлення, в результаті руйнування яких сталась аварійна ситуація, а також роботу з відшкодування збитків власникам транспортних засобів, що постраждали.

Нагадаємо, у столиці за фактом падіння електроопор на Шулявському шляхопроводі розпочато кримінальне провадження.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд Києва, як замовник будівництва Шулявського мосту, звернеться до суду щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі під час падіння електроопор на шляхопроводі.

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