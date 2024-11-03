На Шацких озерах планируют возвести Центр олимпийской, паралимпийской подготовки и реабилитации по проекту итальянских архитекторов

"Центр олимпийской, паралимпийской подготовки и реабилитации для людей с инвалидностью и участников АТО/ООС" запланировано построить в селе Залесье Шацкой общины, пишет УНН.

Детали

На днях в Шацком поселковом совете состоялась четвертая онлайн встреча с миланским архитектором Франко Тальябуе, его командой и ООО "Инновации и реконструкции для общества", занимающихся разработкой проекта "Центр олимпийской, паралимпийской подготовки и реабилитации для людей с инвалидностью и участников АТО/ООС".

Центр подготовки запланировано построить в селе Залесье Шацкой общины. Международное жюри Хакатона "100 идей для городов" от IRS уже отметило проект как инновационный и социально важный.

Результаты голосования на «Хакатоне 100 идей для городов»: инновационность, влияние и перспективы реализации

Как сообщили в Шацкой поселковом совете, Богдан Тимошук, секретарь Шацкого поселкового совета, выразил благодарность итальянским коллегам и IRS за их поддержку и готовность разработать предпроектную документацию, предусматривающую перечень материалов и услуг для строительства центра. Реализация проекту окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры Шацкого общества и Волыни в целом, ведь в центре будут созданы современные условия для реабилитации, тренировок наших соотечественников.

Проект предусматривает строительство сооружения из экологических материалов, зон для различных спортивных активностей, дорожек для пеших и велосипедных прогулок, а также патио, где посетители смогут отдыхать, наслаждаясь красотой природы.

"Благодаря просторным открытым зонам и экологическим материалам здание имеет естественную гармонию, а специально созданные тропы над дюнами позволяют легко передвигаться между зонами активностей", - рассказал Тимощук.

Этот проект стал возможным благодаря инициативе Хакатона "100 идей для городов", организованного ООО IRS ("Инновации и реконструкции для общества" и Клубом мэров).

Центр, расположенный на берегу озера Пулемецкое в Шацком национальном парке, гармонично сочетает архитектуру с природной средой. Одноэтажное здание с прозрачными конструкциями и синусоидальными линиями обеспечивает доступность для всех, включая людей с инвалидностью. С открытых площадок и спортивных полей открывается живописный вид на озеро, что способствует гармоничному сочетанию тренировок с природой. Инновационное решение в виде пирса и кольцевой террасы, выступающей к озеру, создает уникальную связь между спортивными объектами и природой. Это способствует благополучию и обогащает климатическое восприятие, объединяя различные элементы окружающей среды