На Шацких озерах планируют возвести Центр олимпийской, паралимпийской подготовки и реабилитации по проекту итальянских архитекторов
Киев • УНН
На берегу озера Пулемецкое планируют построить Центр олимпийской и паралимпийской подготовки по проекту итальянских архитекторов. Объект предназначен для реабилитации людей с инвалидностью и участников АТО/ООС.
"Центр олимпийской, паралимпийской подготовки и реабилитации для людей с инвалидностью и участников АТО/ООС" запланировано построить в селе Залесье Шацкой общины, пишет УНН.
Детали
На днях в Шацком поселковом совете состоялась четвертая онлайн встреча с миланским архитектором Франко Тальябуе, его командой и ООО "Инновации и реконструкции для общества", занимающихся разработкой проекта "Центр олимпийской, паралимпийской подготовки и реабилитации для людей с инвалидностью и участников АТО/ООС".
Центр подготовки запланировано построить в селе Залесье Шацкой общины. Международное жюри Хакатона "100 идей для городов" от IRS уже отметило проект как инновационный и социально важный.
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Как сообщили в Шацкой поселковом совете, Богдан Тимошук, секретарь Шацкого поселкового совета, выразил благодарность итальянским коллегам и IRS за их поддержку и готовность разработать предпроектную документацию, предусматривающую перечень материалов и услуг для строительства центра. Реализация проекту окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры Шацкого общества и Волыни в целом, ведь в центре будут созданы современные условия для реабилитации, тренировок наших соотечественников.
Проект предусматривает строительство сооружения из экологических материалов, зон для различных спортивных активностей, дорожек для пеших и велосипедных прогулок, а также патио, где посетители смогут отдыхать, наслаждаясь красотой природы.
"Благодаря просторным открытым зонам и экологическим материалам здание имеет естественную гармонию, а специально созданные тропы над дюнами позволяют легко передвигаться между зонами активностей", - рассказал Тимощук.
Этот проект стал возможным благодаря инициативе Хакатона "100 идей для городов", организованного ООО IRS ("Инновации и реконструкции для общества" и Клубом мэров).
Центр, расположенный на берегу озера Пулемецкое в Шацком национальном парке, гармонично сочетает архитектуру с природной средой. Одноэтажное здание с прозрачными конструкциями и синусоидальными линиями обеспечивает доступность для всех, включая людей с инвалидностью. С открытых площадок и спортивных полей открывается живописный вид на озеро, что способствует гармоничному сочетанию тренировок с природой. Инновационное решение в виде пирса и кольцевой террасы, выступающей к озеру, создает уникальную связь между спортивными объектами и природой. Это способствует благополучию и обогащает климатическое восприятие, объединяя различные элементы окружающей среды
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Справочно
Цель Хакатона - создание инновационных решений для развития украинских городов, общественных пространств и инфраструктуры. Проект IRS под руководством Ирины Ярмоленко активно привлекает международных специалистов к поддержке перспективных идей, направленных на восстановление и модернизацию общин Украины. Хакатон позволяет объединить усилия муниципалитетов и архитекторов в реализации важных проектов.
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