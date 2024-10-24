Результаты голосования на «Хакатоне 100 идей для городов»: инновационность, влияние и перспективы реализации

В рамках масштабного проекта "Хакатон 100 идей для городов" подводят итоги и определяют победителей. Официальное объявление запланировано в рамках Всеукраинского форума мэров 8 ноября в Киеве.

В Жюри входили специалисты из разных отраслей, и сейчас выбраны лучшие идеи для восстановления украинских городов после войны. Конкурс объединил архитекторов, урбанистов, представителей общин и международных экспертов, которые совместно искали наиболее инновационные и реалистичные решения для решения современных вызовов. Каждый член жюри поделился своими впечатлениями от процесса, что помогло сформировать целостный взгляд на будущее восстановления городов Украины.

Как определялись победители?

Ирина Ярмоленко, автор и исполнительный директор проекта, рассказывает:

"Процесс выбора победителей был довольно сложным и многогранным. Мы оценивали каждый проект по четко определенным критериям, таким как соответствие потребностям общества, реалистичность исполнения, инновационность и социальное влияние. Каждый из этих аспектов имел значение, потому что было важно не только создавать красивые концепции, но и понимать, насколько они могут реально изменить жизнь людей на местах".

Кроме того, жюри имело дело с разнообразными проектами, от небольших ландшафтных концепций до масштабных урбанистических решений.

"Наша цель заключалась в том, чтобы найти баланс между амбициозными проектами и теми, которые уже готовы к реализации. Мы искали проекты, которые можно воплотить в короткие сроки, но которые также имеют потенциал для масштабирования в другие общины", - добавила Ирина.

Ключевые критерии оценки

Каждый из членов жюри имел свои приоритеты при оценке проектов. Так, Кристиан Виттиг, международный эксперт по архитектуре и урбанистике, подчеркивает важность социальной ценности и привлечения общин: "Мы оценивали не только техническую реализацию или эстетический аспект, но и то, насколько проект будет способствовать интеграции общества. Города восстанавливаются не только благодаря архитектуре, но и через взаимодействие людей, их участие в процессе восстановления. Это помогает городам сохранить свою идентичность и найти новые пути развития".

Важную роль играли также инновационность и соответствие проектов современным вызовам. Луиджи Фиумара, архитектор из Италии, отмечает: "Особенно важным для меня было видеть, как проекты отвечают потребностям нового украинского общества - не только на материальном уровне, но и на уровне души и духа. Проекты, предлагающие нестандартные решения для социальных и инфраструктурных проблем, выделяются своей оригинальностью и потенциалом стать символом возрождения".

Ольга Сютикова, специалист по окружающей среде ПРООН, инженер-биотехнолог, акцентировала внимание на реалистичности: "Я всегда обращала внимание на то, насколько проект готов к реализации в конкретных условиях. Война внесла свои коррективы в планы многих городов, поэтому важно, чтобы проекты были не просто инновационными, но и соответствующими современным реалиям".

Обсуждение и поиск консенсуса

Процесс обсуждения между членами жюри был интенсивным, а иногда и эмоциональным. Зоряна Тихончук, которая также выступила в роли председателя комитета жюри и координатора, подчеркивает: "Обсуждения были оживленными, ведь у каждого из нас свой взгляд на то, что является приоритетом в восстановлении. Это естественно, потому что у каждого свой опыт и фокус. Однако именно это и делает наши решения сбалансированными - в результате мы учитывали как социальные, так и архитектурные аспекты каждого проекта".

Такие дискуссии помогли жюри прийти к общему решению, которое учитывает разнообразие подходов.

"Нам удалось найти баланс между креативностью и реалистичностью. Некоторые проекты требовали уточнений и доработки, но важно, что большой процент из них имеют большой потенциал для реализации", - добавляет Ирина Ярмоленко.

Зоряна Тихончук и Ирина Ярмоленко

Перспективы реализации

Одним из ключевых вопросов, который встал перед жюри, было практическое внедрение проектов в жизнь. Ирина Ярмоленко выразила оптимизм по этому поводу: "Мы уже давно начали переговоры с различными организациями, которые могли бы поддержать реализацию многих проектов. Платформа Dream, с которой мы активно работаем со старта проекта, также должна помочь привлечь необходимые ресурсы и здесь важна активная роль ОМС".

Кристиан Виттиг также обратил внимание на важность социальных инвестиций: "Проекты, которые мы видели, несут в себе не только материальные инновации, но и надежду для местных общин. Особенно это важно для городов, таких как Кременная, Бахмут, Мариуполь, которые сейчас оккупированы, но имеют огромный потенциал для восстановления в будущем, и мы хотели в рамках Хакатона эту надежду поддержать и сохранить".

Отзывы сообществ

Зоряна Тихончук отмечает, что отзывы от общин относительно предложенных проектов в основном положительные.

Местные общины ценят внимание к их потребностям и видят в этих проектах реальные возможности для развития инфраструктуры и улучшения условий жизни. Важно, что проекты отвечают конкретным запросам общин и не являются оторванными от реальности. Некоторые общины вообще ожидали проектно-сметную документацию, но это не возможно в рамках хакатона. Стоимость проетных идей колеблется от 50 до 200 тыс грн, а ПКД - это уже полноценная сертифицированная деятельность от 1 млн и выше Зоряна Тихончук

Это мнение поддерживается и другими членами жюри. Ольга Сютикова отмечает: "Хотя проекты отличаются по масштабу и сложности, каждый из них важен для конкретной общины. Мы пытались объективно оценить все аспекты и одновременно учитывать их специфику". Ольга Сютикова даже поделилась своими впечатлениями: "Среди проектов есть настоящие шедевры. Например, концепция парка Марии Примаченко в Иванкове или проект реабилитационного центра в Полтаве. Они не только отвечают потребностям сообществ, но и могут стать новыми символами городской архитектуры".

Планы на будущее

Следующим шагом после "Хакатона" станет дальнейшее сотрудничество с общинами и инвесторами для масштабирования лучших проектов, также мы до сих пор имеем более сотни заявок, которые не выбрали в разработку архитекторы этого сезона. Ирина Ярмоленко подытоживает: "Мы планируем продолжать активную работу над привлечением инвестиций и надеемся на поддержку со стороны международных организаций. Хотелось бы помочь громадам на всех этапах - от подготовки проектной документации до практической реализации решений".

Этот хакатон стал важным этапом на пути к восстановлению украинских городов. Проекты, которые были представлены, предлагают не только новые решения для инфраструктуры, но и инновационные подходы к социальному возрождению. И самое главное - они дают надежду на лучшее будущее для многих украинских громад.

В следующих публикациях УНН планирует подробнее познакомить читателей с наработанными проектами.

О Хакотон "100 идей для городов"

Один из самых масштабных проектов по восстановлению украинских городов после войны - Хакатон "100 идей для городов", организованный проектом Инноваций и реконструкции для общества (IRS) и ОО "Клуб мэров".

Хакатон уже принес значительные результаты, собрав 63 разработанные архитектурные идеи для громад-участниц со всей Украины. Сейчас поступило уже 250 заявок от громад в 22 областях, а это около сотни громад. В рамках проекта работает 139 сформированных архитектурных команд, 20% из заграницы: Бельгии, Чили, Австрии, Арабских Эмиратов, США, Италии, Нидерландов и Словакии.