На Ровенщине девушка устроила танцы под русскую музыку возле портретов погибших воинов: полиция составила протокол
Киев • УНН
В Ровенской области 23-летняя девушка танцевала под русскую музыку возле портретов погибших воинов. Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство, девушка призналась, что сожалеет и попросила прощения.
В Ровенской области 23-летняя девушка танцевала под русскую музыку возле портретов погибших воинов, правоохранители составили админпротокол, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Ровенской области.
Детали
Известно, что 23-летняя девушка и ранее попадала в поле зрения правоохранителей, поскольку неоднократно покидала место жительства, оставляя своих двух малолетних детей на бабушку.
Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео: девушка, находясь на центральной площади райцентра, где установлены портреты погибших Героев, демонстрировала непристойные жесты под музыкальное сопровождение на языке государства-агрессора.
Полицейские офицеры громады совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины установили и разыскали нарушительницу. Ею оказалась 23-летняя сарненчанка.
В содеянном она признается, сожалеет о содеянном и просит прощения у родственников павших защитников.
Патрульные полицейские составили на жительницу Сарн админпротокол по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).
У Києві 16-річна блогерка влаштувала танці під російську музику біля меморіалу Героїв Небесної Сотні: правоохоронці відреагували5 июля 2024, 13:19 • 10928 просмотров