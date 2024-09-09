На Ровенщине девушка устроила танцы под русскую музыку возле портретов погибших воинов: полиция составила протокол

В Ровенской области 23-летняя девушка танцевала под русскую музыку возле портретов погибших воинов, правоохранители составили админпротокол, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Ровенской области.

Детали

Известно, что 23-летняя девушка и ранее попадала в поле зрения правоохранителей, поскольку неоднократно покидала место жительства, оставляя своих двух малолетних детей на бабушку.

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео: девушка, находясь на центральной площади райцентра, где установлены портреты погибших Героев, демонстрировала непристойные жесты под музыкальное сопровождение на языке государства-агрессора.

Полицейские офицеры громады совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины установили и разыскали нарушительницу. Ею оказалась 23-летняя сарненчанка.

В содеянном она признается, сожалеет о содеянном и просит прощения у родственников павших защитников.

Патрульные полицейские составили на жительницу Сарн админпротокол по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

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