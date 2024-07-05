В центре столицы - на Майдане Независимости - 16-летняя блогерша устроила танцы под российский трек возле мемориала Героев Небесной Сотни. Правоохранители ее разыскали и составили протокол за мелкое хулиганство, передает УНН.

Детали

По данным полиции, несовершеннолетняя вместе с матерью приехала на несколько дней в столицу и, находясь на Майдане независимости, сняла свои действия на видео и выложила в одной из социальных сетей. Во время мониторинга сотрудники Шевченковского управления полиции обнаружили указанную публикацию и начали по данному факту проверку.

В дальнейшем правоохранители разыскали нарушительницу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Кроме того, с матерью несовершеннолетней правоохранители провели профилактическую беседу, с целью недопущения подобных случаев в будущем.

Ранее

В соцсетях обнаружили видео 16-летней блогерши из Харькова, которая на столичном Майдане Независимости устроила танцы под российский трек.