На Рівненщині дівчина влаштувала танці під російську музику біля портретів загиблих воїнів: поліця склала протокол
Київ • УНН
У Рівненській області 23-річна дівчина танцювала під російську музику біля портретів загиблих воїнів. Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство, дівчина зізналася, що шкодує і попросила вибачення.
У Рівненській області 23-річна дівчина танцювала під російську музику біля портретів загиблих воїнів, правоохоронці склали адмінпротокол, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Рівненській області.
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Відомо, що 23-річна дівчина і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців, оскільки неодноразово покидала місце проживання, залишаючи своїх двох малолітніх дітей на бабусю.
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео: дівчина, перебуваючи на центральній площі райцентру, де встановлені портрети загиблих Героїв, демонструвала непристойні жести під музичний супровід мовою держави-агресора.
Поліцейські офіцери громади спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України встановили та розшукали порушницю. Нею виявилася 23-річна сарненчанка.
У скоєному вона зізнається, шкодує про вчинене та просить вибачення у родичів полеглих захисників.
Патрульні поліцейські склали на жительку Сарн адмінпротокол за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство).
У Києві 16-річна блогерка влаштувала танці під російську музику біля меморіалу Героїв Небесної Сотні: правоохоронці відреагували05.07.24, 16:19 • 11197 переглядiв