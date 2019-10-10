На пресс-марафоне Зеленского устроили митинг
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Во время пресс-марафона Президента Украины Владимира Зеленского в Kyiv Food Market зашла группа митингующих, которая скандировала "Афера "Доступное жилье"! Помогите!", передает корреспондент УНН.
Общение Президента с журналистами прервали громкие возгласы. Группа из около 25 человек скандировали: "Афера "Доступное жилье"! Помогите!"
Сначала Президент попытался проигнорировать возгласы, а когда они стали громче, он обратился к митингующим с балкона.
Кроме того, он поручил заместителю руководителя Офиса Президента Кириллу Тимошенку поговорить с людьми, взять у них бумаги, а также добавил, что впоследствии назначит встречу для решения проблемы.
Отметим, что такая ситуация на пресс-марафоне возникает не впервые.
Ранее неизвестный мужчина поднял скандал, залез на стол и начал требовать, чтобы Президент ответил на его вопросы.