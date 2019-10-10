На прес-марафоні Зеленського влаштували мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Під час прес-марафону Президента України Володимира Зеленського у Kyiv Food Market зайшла група мітингувальників, яка скандувала "Афера "Доступне житло"! Допоможіть!", передає кореспондент УНН.
Спілкування Президента із журналістами перервали гучні вигуки. Група із близько 25 осіб скандували: "Афера "Доступне житло"! Допоможіть!"
Спершу Президент спробував проігнорувати вигуки, а коли вони стали гучнішими, він звернувся до мітингувальників із балкону.
Крім того він доручив заступнику керівника Офісу Президента Кирилу Тимошенку поговорити з людьми, взяти у них папери, а також додав, що згодом призначить зустріч для вирішення проблеми.
Відзначимо, що така ситуація на прес-марафоні виникає не вперше.
Раніше невідомий чоловік здійняв скандал, виліз на стіл і почав вимагати, аби Президент відповів на його питання.