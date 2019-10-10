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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 10842 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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На прес-марафоні Зеленського влаштували мітинг

Київ • УНН

 • 10806 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Під час прес-марафону Президента України Володимира Зеленського у Kyiv Food Market зайшла група мітингувальників, яка скандувала "Афера "Доступне житло"! Допоможіть!", передає кореспондент УНН.

На прес-марафоні Зеленського влаштували мітинг

Спілкування Президента із журналістами перервали гучні вигуки. Група із близько 25 осіб скандували: "Афера "Доступне житло"! Допоможіть!"

Спершу Президент спробував проігнорувати вигуки, а коли вони стали гучнішими, він звернувся до мітингувальників із балкону.

Крім того він доручив заступнику керівника Офісу Президента Кирилу Тимошенку поговорити з людьми, взяти у них папери, а також додав, що згодом призначить зустріч для вирішення проблеми.

Відзначимо, що така ситуація на прес-марафоні виникає не вперше.

Раніше невідомий чоловік здійняв скандал, виліз на стіл і почав вимагати, аби Президент відповів на його питання.

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