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На пост главы КГГА есть три кандидатуры - Президент

Киев • УНН

 • 12793 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. На пост главы Киевской горгосадминистрации, кроме нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко, претендуют еще два человека. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

На пост главы КГГА есть три кандидатуры - Президент

"Рассматривается эта кандидатура (Александра Ткаченко на пост главы КМДА - ред.). Есть еще два человека, с одним я еще не встречался, со вторым я честно говоря не готов, потому что в прошлом у него не очень добропорядочные действия, поэтому я не рассматриваю этого человека", - сказал Зеленский.

Напомним, Кабинет министров Украины пока не рассматривал вопрос о назначении народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко главой Киевской горгосадминистрации.

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