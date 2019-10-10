На пост глави КМДА є три кандидатури - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На пост голови Київської міськдержадміністрації, окрім нардепа від "Слуги Народу" Олександра Ткаченка, претендують ще дві особи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
"Розглядається ця кандидатура (Олександра Ткаченка на пост глави КМДА- ред.). Є ще дві людини, з однією я ще не зустрічався, з другою я чесно кажучи не готовий, тому що в минулому у нього є не дуже доброчесні дії, тому я не розглядаю цю людину", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України поки не розглядав питання щодо призначення народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка головою Київської міськдержадміністрації.