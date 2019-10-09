Кабмін не розглядав питання щодо призначення Ткаченка головою КМДА

"Ні, до нас подібних подань не надходило", - зазначив Гончарук, відповідаючи на запитання, чи розглядав уряд питання щодо призначення Олександра Ткаченка на посаду голову КМДА.

Нагадаємо, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко претендує на посаду голови Київської міської державної адміністрації.