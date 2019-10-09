Кабмін не розглядав питання щодо призначення Ткаченка головою КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів України не розглядав питання щодо призначення народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка головою Київської міськдержадміністрації. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ні, до нас подібних подань не надходило", - зазначив Гончарук, відповідаючи на запитання, чи розглядав уряд питання щодо призначення Олександра Ткаченка на посаду голову КМДА.
Нагадаємо, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко претендує на посаду голови Київської міської державної адміністрації.