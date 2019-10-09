Кабмин не рассматривал вопрос о назначении Ткаченко главой КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины не рассматривал вопрос о назначении народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко главой Киевской горгосадминистрации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Нет, к нам подобных представлений не поступало", - отметил Гончарук, отвечая на вопрос, рассматривало ли правительство вопрос о назначении Александра Ткаченко на должность председателя КГГА.
Напомним, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ткаченко претендует на должность председателя Киевской городской государственной администрации.