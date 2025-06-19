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На Полтавщині тимчасово заборони проведення масових заходів через ймовірність ударів рф

Киев • УНН

 • 362 просмотра

В Полтавской области с 18 по 24 июня запрещено проведение массовых мероприятий из-за вероятности воздушных ударов по объектам. Перенесен "Большой литературный фестиваль" и другие мероприятия.

На Полтавщині тимчасово заборони проведення масових заходів через ймовірність ударів рф

В Полтавской области с 18 по 24 июня запретили проведение массовых мероприятий из-за повышенной вероятности воздушных ударов по объектам Полтавы и района.

Об этом сообщил начальник городской Инспекции по благоустройству Максим Малько в Facebook, передает УНН

Мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня. Причина – соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025. Такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам г. Полтава и района

- написал Малько. 

Известно, что в Полтаве из-за мер безопасности перенесли "Большой литературный фестиваль", который должен был пройти 21-22 июня. 

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Полтавская область
Полтава
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