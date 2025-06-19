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На Полтавщині тимчасово заборонили проведення масових заходів через ймовірність ударів рф

Київ • УНН

 • 322 перегляди

У Полтавській області з 18 по 24 червня заборонено проведення масових заходів через ймовірність повітряних ударів по об'єктах. Перенесено "Великий літературний фестиваль" та інші заходи.

На Полтавщині тимчасово заборонили проведення масових заходів через ймовірність ударів рф

У Полтавській області з 18 по 24 червня заборонили проведення масових заходів через підвищену ймовірністю повітряних ударів по об'єктах Полтави та району.

Про це повідомив начальник міської Інспекції з благоустрою Максим Малько у Facebook, передає УНН.  

Захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025. Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах м. Полтава та району

- написав Малько. 

Відомо, що у Полтаві через заходи безпеки перенесли "Великий літературний фестиваль", який мав пройти 21-22 червня.  

Армія рф вдарила по одному із навчальних підрозділів на Полтавщині: є поранені04.06.25, 15:34 • 4178 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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