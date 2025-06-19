На Полтавщині тимчасово заборонили проведення масових заходів через ймовірність ударів рф

У Полтавській області з 18 по 24 червня заборонили проведення масових заходів через підвищену ймовірністю повітряних ударів по об'єктах Полтави та району.

Про це повідомив начальник міської Інспекції з благоустрою Максим Малько у Facebook, передає УНН.

Захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025. Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах м. Полтава та району - написав Малько.

Відомо, що у Полтаві через заходи безпеки перенесли "Великий літературний фестиваль", який мав пройти 21-22 червня.

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