На передовую передадут очередную партию роботизированных турелей "ШаБля" - Федоров

Бойцам Сил обороны на передовой передали партию роботизированных платформ "ШаБля" и системы РЭБ. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Передаем на фронт роботизированные платформы "ШаБля". Генштаб распределит и передаст ШаБли на самые горячие участки фронта. В партии - три модификации, они могут вести огонь на расстояние от 1,2 км до 2,2 км - рассказал глава Минцифры.

По его словам, военные активно пользуются ШаБлей. Роботизированная турель уже воюет в составе батальона Волки Да Винчи, 3 и 5 ОШБр, 110-й ОМБр, 123 и 125 ОБрТрО, 81 отдельной аэромобильной бригады.

Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

Дополнение

Федоров напомнил, что "ШаБля" - это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1.

Она дистанционно уничтожает врага. Дистанционно - означает сохраненные жизни наших защитников. С помощью пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника , - сказал вице-премьер.

Министр уверен, что "оборонные инновации - наше будущее", поэтому Украине нужно и дальше развивать это направление и инвестировать сюда все ресурсы.

Напомним

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские аналоги "Ланцета" уже изготавливают 7 компаний. Большинство из них уже проходят успешное тестирование.