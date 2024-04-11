Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
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На передовую передадут очередную партию роботизированных турелей "ШаБля" - Федоров
Новая партия роботизированных платформ и комплексов радиоэлектронной борьбы "ШаБля" передана украинским военным на передовую.
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Литва передала Вооруженным силам Украины беспилотники, генераторы и раскладушки, продолжая свою долгосрочную поддержку.
ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника
Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество бывшего министра образования дмитрия табачника, в частности квартиру, земельные участки, дом и денежные средства, за активную поддержку российской оккупационной администрации и пропагандистскую риторику.
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский
Латвия будет предоставлять Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25% ВВП, а также поддержку в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотников в течение 10 лет, одновременно безоговорочно поддерживая заявки Украины на членство в ЕС и НАТО.
Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов
В Сумской области будут судить группу заключенных, которые обманули 22 человека, в том числе военнослужащих Вооруженных Сил Украины, на сумму более 265 000 гривен, продавая несуществующие автомобили через поддельные интернет-объявления.
Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах
Украинские пилоты находятся на завершающем этапе подготовки учений на истребителях F-16 в Дании и США, отрабатывая удары по малым целям и совершенствуя свои навыки для выполнения реальных боевых задач в Украине.
Мужчине, который выбросил 20 урн с прахом на пустырь, сообщили о подозрении
26-летнему работнику ритуальной службы было сообщено о подозрении за то, что он выбросил 20 урн с человеческим прахом вместо утилизации остатков праха.
Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5
Мужчина, который получил тяжелые ранения в Одесской области, умер в больнице, количество погибших возросло до 5 человек.
Удар рф баллистикой по Николаеву унес жизни уже 4 гражданских, 5 человек пострадали - ОК "Юг"
В результате вражеского удара баллистической ракетой по Николаеву, Украина, погибли 4 гражданских лица, 5 получили ранения, был нанесен ущерб жилым домам, автомобилям и промышленным объектам.
У рф осталось достаточно много фугасных авиационных бомб - Евлаш
россия модифицирует и превращает свои осколочно-фугасные авиационные бомбы, оставшиеся в наследство от советских времен, в управляемые бомбы, которые она продолжает сбрасывать на прифронтовые города, в том числе на гражданские районы в Украине.