Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

Сейчас в Украине разрабатывают специальные антенны, которые используются для наших дронов, чтобы противодействовать глушению со стороны врага.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt, пишет УНН.

Сейчас мы также активно работаем над разработкой средств радиоэлектронной борьбы. Мы разрабатываем специальные антенны, которые используются для наших дронов. - говорит Федоров.

По его словам нам нужно построить собственную систему радиоэлектронной борьбы и противодействовать радиоэлектронным глушением противника, чтобы усилить работу наших беспилотников.

Это четкие технические задания для производителей, постоянный контроль за развертыванием на поле боя и быстрая логистика. Технологическая война ускоряет развитие в целом и требует быстрой реакции. Высокий темп - это порядок дня! - добавил он.

Напомним

Британская компания Evolve Dynamics разрабатывает для украинских военных беспилотники, устойчивые к радиоэлектронной борьбе, чтобы противостоять российской тактике глушения.