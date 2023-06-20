На оккупированной Запорожской АЭС заминирован охладитель - Буданов

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"К сожалению, по состоянию на сейчас, определенная угроза существует. Еще раз говорю - определенная. Потому что прежде всего Запорожская АЭС как находилась, так и находится под временным контролем оккупационных войск. И правда в том, что, уничтожив плотину, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям, которые работают на ЗАЭС. Это первое. А второе - самое страшное - это то, что за это время Запорожская АЭС была дополнительно заминирована, и, что самое страшное, что заминирован именно охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, ну, будут, давайте так, большая вероятность того, что будут значительные проблемы", - сказал Буданов.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.