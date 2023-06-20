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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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На окупованій Запорізькій АЕС замінований охолоджувач - Буданов

Київ • УНН

 • 1748524 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Запорізька АЕС за час під тимчасовим контролем окупаційних військ була додатково замінована - замінований охолоджувач, повідомив у вівторок начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону, пише УНН.

На окупованій Запорізькій АЕС замінований охолоджувач - Буданов

Цитата

"На жаль, станом на зараз, певна загроза існує. Ще раз кажу - певна. Тому що перш за все Запорізька АЕС як знаходилася, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ. І правда в тому, що, знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на ЗАЕС. Це перше. А друге - найстрашніше - це те, що за цей час Запорізька АЕС була додатково замінована, і, що найстрашніше, що замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну, будуть, давайте так, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми", - сказав Буданов.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

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