На оккупированной Донетчине назревает экологическая катастрофа - Центр нацсопротивления

Несанкционированные свалки и строительные отходы заполонили временно оккупированную Донецкую область. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Жители региона массово жалуются на антисанитарию во дворах, горы мусора, которые иногда не вывозят по несколько месяцев, и соответственно стаи крыс.

При этом техника для вывоза отходов есть, а вот работать некому - количество работников вдвое, а то и втрое меньше необходимого. Мусор просто некому вывозить - заявили в Спротиве.

В ЦНС отмечают, что оккупационная власть и коллаборационисты постепенно превратят Донбасс в помойку для всей России.

Кремль хочет сделать шесть свалок на ВОТ Луганщины и Донетчины - сопротивление

В частности, еще шесть свалок враг планирует создать на ВОТ Луганщины, еще три в Донецкой области. Свозить мусор туда планируют не только с ВОТ, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

Напомним

В оккупированном Мариуполе россияне создали новую стихийную свалку из стройматериалов и демонтированных домов.