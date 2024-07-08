На Никопольщине четыре человека пострадали из-за вражеских ударов

Четыре человека пострадали на Никопольщине в результате вражеских ударов. Их отправили на амбулаторное лечение. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его данным, весь вечер агрессор продолжал бить по Никопольщине. Применял дроны-камикадзе и артиллерию, пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Пострадали четыре человека. Все на амбулаторном лечении.

Повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 2 теплицы, авто. Возникло несколько пожаров, которые спасатели потушили. написал Лысак

Также известно, что ночью подразделение ПвК "Восток" уничтожило над областью вражеский БпЛА.

В результате российских обстрелов в Никополе ранены 4 человека, среди них 10-летний мальчик